Schlotterbeck este aproape de prelungirea contractului cu Dortmund

Borussia Dortmund are mari șanse să-l păstreze pe stoperul Nico Schlotterbeck, care este considerat unul dintre cei mai buni jucători defensivi din Bundesliga și a fost curtat insistent de mari cluburi europene, precum Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool, Newcastle United, Arsenal și FC Barcelona.

Stoperul are un contract scadent în vara lui 2027 și o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro, dar gruparea "Die Schwarzgelben" i-a propus un contract avantajos din punct de vedere financiar, de peste 6 milioane de euro pe sezon (acum este remunerat cu 4.7 milioane de euro pe an), iar atitudinea lui Schlotterbeck ar fi încurajatoare.

De asemenea, conducerea clubului i-a confirmat că va fi printre jucătorii pe care se bazează proiectul pe termen mediu și lung al grupării de pe Westfalenstadion, ceilalți fiind portarul Gregor Kobel (28 de ani), mijlocașii Julian Brandt (29 de ani), Daniel Svensson (24 de ani) și Felix Nmecha (25 de ani) și atacanții Maximilian Beier (23 de ani) și Karim Adeyemi (24 de ani), de care Borussia ar accepta să se despartă doar în condiții speciale.

A fost inclus de trei ori în echipa sezonului din Bundesliga

Nico Schlotterbeck (26 de ani / 191 cm) este născut la Waiblingen, un orășel aflat la periferia Stuttgartului, și s-a format la juniorii cluburilor SG Weinstadt, Stuttgarter Kickers, VfR Aalen, Karlsruher SC și SC Freiburg. La nivel de seniori a evoluat pentru SC Freiburg II (2018-2020), SC Freiburg (2019-2020, 2021-2022), Union Berlin (2020-2021 / împrumutat) și Borussia Dortmund (2022-prezent).

Are 23 de selecții pentru naționala de seniori a Germaniei, iar în palmaresul său se găsesc Campionatul European U21 (2021), o finală de Champions League (2023-2024), o finală de DFB-Pokal (2021-2022), Bundesliga Player of the Month (martie 2025) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2021), Bundesliga Team of the Season (2021-2022, 2022-2023, 2024-2025), Kicker Bundesliga Team of the Season (2021-2022) și VDV Bundesliga Team of the Season (2024-2025).

Poate evolua pe posturile de fundaș central și fundaș stânga și este cotat la 55 de milioane de euro. Este nepotul fostului fotbalist Niels Schlotterbeck (58 de ani / ex-Stuttgarter Kickers, Freiburg, Duisburg, Rostock, Munchen 1860, Hannover, APOEL, Qadsia SC), iar fratele său mai mare, Keven Schlotterbeck (28 de ani), evoluează tot ca fundaș central la FC Augsburg.

