Ultimele noutăți despre Robert Lewandowski, ajuns pe final de contract cu Barcelona

Ultimele noutăți despre Robert Lewandowski, ajuns pe final de contract cu Barcelona La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski a intrat în ultimele șase luni de contract cu FC Barcelona.

TAGS:
Robert LewandowskiBarcelonachicago fire
Din articol

Viitorul starului polonez este pus sub semnul întrebării, în condițiile în care catalanii nu ar vrea să-i ofere un nou contract. Din partea fotbalistului sunt zvonuri că acesta ar vrea să-și continue aventura pe Camp Nou, dar nu duce lipsă de oferte.

Robert Lewandowski, dorit în MLS

Dacă va pleca de la Barcelona, Lewandowski este ”ademenit” în Major League Soccer (MLS), campionatul Statelor Unite ale Americii, de unde există ”interes concret” pentru polonez, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

În plus, ”Lewa” ar avea oferte și din zona Golfului, acolo unde mai mulți fotbaliști au decis să se transfere în ultimii ani, având în vedere că ofertele făcute de cluburile de acolo sunt generoase.

Primul nume de echipă interesată de transferul lui Lewandowski a fost Chicago Fire, club care a înaintat deja o ofertă, având în vedere că Lewandowski poate negocia cu oricine în ultimele luni de contract.

Cifrele lui Robert Lewandowski:

  • Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
  • Barcelona: 167 meciuri jucate, 111 goluri înscrise, 22 pase decisive
  • Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
ULTIMELE STIRI
Newcastle – PSV 1-0, ACUM pe Sport.ro! Dennis Man, la pământ. Gazdele deschid scorul
Newcastle – PSV 1-0, ACUM pe Sport.ro! Dennis Man, la pământ. Gazdele deschid scorul
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
Liviu Ganea cere un transfer la Dinamo: „Mă aștept la mai mult”
Liviu Ganea cere un transfer la Dinamo: „Mă aștept la mai mult”
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara de la Australian Open
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara de la Australian Open
Cum a pierdut o echipă din Superligă jumătate de milion de euro: ”Doar cheltuiam”
Cum a pierdut o echipă din Superligă jumătate de milion de euro: ”Doar cheltuiam”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape

Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape



Recomandarile redactiei
Newcastle – PSV 1-0, ACUM pe Sport.ro! Dennis Man, la pământ. Gazdele deschid scorul
Newcastle – PSV 1-0, ACUM pe Sport.ro! Dennis Man, la pământ. Gazdele deschid scorul
Liviu Ganea cere un transfer la Dinamo: „Mă aștept la mai mult”
Liviu Ganea cere un transfer la Dinamo: „Mă aștept la mai mult”
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara de la Australian Open
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara de la Australian Open
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos 0-0! Slavia Praga - Barcelona 1-0 și Marseille - Liverpool 0-0 se joacă ACUM
Cum a pierdut o echipă din Superligă jumătate de milion de euro: ”Doar cheltuiam”
Cum a pierdut o echipă din Superligă jumătate de milion de euro: ”Doar cheltuiam”
Alte subiecte de interes
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
No Messi, no fun! Chicago Fire le-a promis fanilor că le va plăti compensații dacă Messi nu va evolua la meciul cu Inter Miami
No Messi, no fun! Chicago Fire le-a promis fanilor că le va plăti compensații dacă Messi nu va evolua la meciul cu Inter Miami
"Interziceți acest campionat". Execuția total neașteptată din MLS, în minutul 97, care a decis soarta unui meci
"Interziceți acest campionat". Execuția total neașteptată din MLS, în minutul 97, care a decis soarta unui meci
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!