Ultimele noutăți despre Robert Lewandowski, ajuns pe final de contract cu Barcelona

Viitorul starului polonez este pus sub semnul întrebării, în condițiile în care catalanii nu ar vrea să-i ofere un nou contract. Din partea fotbalistului sunt zvonuri că acesta ar vrea să-și continue aventura pe Camp Nou, dar nu duce lipsă de oferte.



Robert Lewandowski, dorit în MLS



Dacă va pleca de la Barcelona, Lewandowski este ”ademenit” în Major League Soccer (MLS), campionatul Statelor Unite ale Americii, de unde există ”interes concret” pentru polonez, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.



În plus, ”Lewa” ar avea oferte și din zona Golfului, acolo unde mai mulți fotbaliști au decis să se transfere în ultimii ani, având în vedere că ofertele făcute de cluburile de acolo sunt generoase.



Primul nume de echipă interesată de transferul lui Lewandowski a fost Chicago Fire, club care a înaintat deja o ofertă, având în vedere că Lewandowski poate negocia cu oricine în ultimele luni de contract.

