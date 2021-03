BREAKING NEWS! Spaniolii anunta prima LOVITURA a Barcelonei! Aguero, acord cu sefii catalani! Anuntul MOMENTULUI

Echipa catalana e pusa pe treaba si spera ca odata cu numirea noului presedinte lucrurile sa intre in normalitate.

Pentru multi oameni de fotbal revenirea lui Joan Laporta la "carma" echipei este cea mai buna veste pe care putea sa o primeasca Barcelona in ultimii ani, iar efectul noului presedinte se vede deja. Conform publicatiei spaniole AS, Sergio Aguero a ajuns la un acord cu echipa catalana si va fi jucatorul Barcelonei de la 1 iulie. Atacantul argentinian va veni din postura de jucator liber de contract, dupa ce Manchester City nu a reusit sa se inteleaga cu jucatorul pentru prelungirea acestuia. Spaniolii anunta ca Aguero va semna cu Barcelona pentru urmatorii doi ani.

Vestea este cu atat mai buna pentru fanii "blaugrana", cu cat este bine cunoscuta relatia foarte buna de prietenie dintre Aguero si Messi, care se cunosc de pe vremea cand evoluau la nationalele de tineret ale Argentinei, iar sansele ca decarul Barcelonei sa ramana pe Camp nou si din sezonul urmator devin mai mari.

Atacantul lui City a fost accidentat in marea majoritatea a sezonului actual, insa a revenit cu gol in partida castigata de echipa lui Pep, 3-0, la Fulham. Eventualul transfer al lui Aguero ar insemna si o revenire in Spania, acolo unde acesta a evoluat pentru Atletico Madrid in 230 de partide, perioada in care a marcat 100 de goluri si a pasat decisiv de 46 de ori.