Guardiola ii ia apararea lui Sergio Aguero dupa incidentul SOCANT de la City-Arsenal: "Cautati probleme in alte situatii, nu in aceasta"

Aguero a socat o lume intreaga, cand in minutul 42 al meciului Manchester City-Arsenal a apucat-o de gat pe asistenta de la marginea terenului.

Chiar daca gestul nu a parut foarte violent, reactia argentinianului il poate costa. Aguero se poate alege cu o suspendare de cateva etape, in cazul in care comisiile decid ca iesirea sa a depasit limita.

Aguero e proaspat revenit dupa o accidentare, iar din sezonul viitor e posibil ca atacantul sa si plece de la City. In ciuda acestui fapt, Guardiola mizeaza in continuare pe fotbalistul sau, ba chiar ii ia apararea cu privire la incidentul petrecut.

"Sa fim seriosi oameni buni, Aguero este cea mai de treaba persoana pe care am intalnit-o in viata mea! Uitati-va dupa probleme in alte situatii, nu in aceasta de acum", a declarat dupa meci Josep Guardiola.

How did Aguero get away with this? ???? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF — Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020