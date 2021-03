Guardiola vrea sa dea LOVITURA! Pustiul-minune de sute de milioane pe care vrea sa il aduca in locul lui Aguero

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Pep Guardioala a anuntat ca City va cauta in vara sa aduca un fundas stanga, un mijlocas defensiv si un atacant, in conditiile in care Sergio Aguero va pleca de la englezi, dupa ce ii va expira contractul. Atacantul argentinian a avut un sezon plin de accidentari, iar negocierile pentru un nou contract sunt intrate in impas, lucru de care vrea sa profite FC Barcelona.

Presa din Anglia anunta ca Joao Felix, tanarul atacant al lui Atletico, este principala tinta a lui City pentru perioada de mercato din vara, in conditiile in care de Erling Haaland se intereseaza toata Europa, iar asta ar putea duce la o licitatie pentru atacantul norvegian. Jucatorul lui Atletico a fost cumparat de spanioli pentru 125 de milioane de euro de la Benfica, iar un eventual transfer in Premier League ar insemna o noua investitie uriasa pentru "cetateni", undeva la peste 150 de milioane de euro.

Portughezul a evoluat in 23 de partide in actualul sezon pentru Madrileni si a reusit sa marcheze de 7 ori si sa ofere 5 pase decisive, iar Atletico este lider in campionat, la 6 puncte peste Barcelona si 8 puncte peste Real Madrid.