BREAKING NEWS | Real Madrid se DESPARTE de un jucator! Mutare de ULTIMA ORA pe piata transferurilor: ANUNT OFICIAL

Real Madrid a anuntat oficial ca se desparte de un fotbalist.

Real Madrid si Inter Milano au ajuns la un acord pentru Achraf Hakimi (21 de ani). Anuntul a fost facut oficial de clubul spaniol.

"Clubul vrea sa ii multumeasca lui Achraf pentru toti acesti ani de daruire, profesionalism si comportament exemplar de cand a venit in echipa noastra, in 2006, si ii ureaza mult noroc in noua sa etapa a carierei", a fost comunicatul postat de Real Madrid.

Inter Milano va plati in schimbul sau 40 de milioane de euro. Hakimi a semnat un contract pe 5 ani si va avea un salariu de 5 milioane de euro pe sezon, informeaza Gazzetta dello Sport.

Fundasul dreapta a evoluat in ultimii doi ani la Borussia Dortmund, unde a fost imprumutat de Real Madrid.

Hakimi are 28 de prezente pentru echipa nationala a Marocului, pentru care a reusit sa inscrie si doua goluri.