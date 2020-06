O investitie PERFECTA! Courtois este de neinvins in poarta lui Real Madrid! Ce record a stabilit in meciul de duminica

Goalkeeper-ul a reusit un record impresionant. Potrivit publicatiei Marca, el este portarul din Europa cu cele mai multe partide in care nu a primit gol. Belgianul a ajuns la 29 de meciuri in acest sezon, in 15 partide el fiind neinvins intre buturile "galacticilor".

La nivel european, Thibaut Courtois este la egalitate cu portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer.

Aceste rezultate ii dau sperante portarului madrilenilor la trofeul Zamora, care se acorda in Spania celui mai bun goalkeeper, portarului cu cele mai putine goluri incasate intr-un sezon.

Pentru aceasta distinctie, Courtois (coeficient 0,62) se bate cu Jan Oblak (coeficient 0,71), portarul lui Atletico Madrid.

Din 2008 trofeul nu a mai ajuns in tabara lui Real Madrid, ultima data el fiind adjudecat de Iker Casillas.

Courtois has now the most (15) cleansheets in La Liga. Also, the most cleansheets alongside Neuer in the top five leagues of Europe.

Courtois CF ???? pic.twitter.com/HUs5BiJyLR