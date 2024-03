Catalanii au jucat pe teren propriu cu Mallorca și s-au impus cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Lamine Yamal, în minutul 73.

Ilkay Gundogan a ratat un penalty în minutul 37, însă tânărul de doar 16 ani a reușit să aducă cele trei puncte catalanilor în urma unei execuții spectaculoase, un șut perfect plasat, la vinclu, în colțul lung, de la marginea careului.

În urma acestui rezultat, FC Barcelona a urcat pe locul doi, cu 61 de puncte. Lider este Real Madrid (66 puncte), iar pe poziția a treia se află Girona (59 puncte), ambele cu un meci mai puțin disputat.

