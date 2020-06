Barcelona - Atletico Madrid, LIVE TEXT, de la 23:00 | DUEL TARE in La Liga: catalanii incearca sa spele rusinea de la Celta Vigo si sa pastreze sanse la TITLU | Toti ochii pe Puscas, in Reading - Brentford, de la 20:00

14:11

Barcelona - Atletico Madrid este meciul zilei! Catalanii primesc vizita lui Diego Simeone, de la 23:00, si au nevoie de o victorie pentru a mai spera la titlul.

Barcelona s-a incurcat ultima etapa la Celta Vigo, scor 2-2, si Real Madrid are un avans de 2 puncte in fruntea clasamentului din La Liga.

De partea cealalta, Atletico Madrid vrea sa isi consolideze pozitia a 3-a in clasament si sa scape de orice emotii in ceea ce priveste calificarea in Liga Campionilor.

Pentru Barcelona sunt indisponibili Dembele si De Jong, in timp ce in echipa lui Simeone nu pot evolua Hermoso, Koke, Savic si Vrsaljko.