Benzema, omul momentului la Real Madrid! Pasa DE GENIU data de francez in meciul cu Espanyol l-ar face invidios si pe Messi 

Dupa acest rezultat, echipa lui Zidane a trecut pe primul loc in clasament cu 71 de puncte. Barcelona a ramas pe pozitia secunda cu 69 de puncte dupa egalul, 2-2, contra Celtei Vigo.

Benzema a reusit sa ofere o pasa de gol incredibila la capatul unei faze la care Real Madrid a inscris singurul gol al partidei.

Dupa o combinatie superba intre Benzema si Casemiro, francezul i-a pasat decisiv cu calcaiul, iar mijlocasul brazilian a impins mingea in poarta.

Karim Benzema with a sensational 10th Assist of the season, carrying the scoring and assuring responsibilities on his F1 while Casemiro with IMMENSE finish!! pic.twitter.com/9Sse65AC37