Celta Vigo - Barcelona, LIVE TEXT, de la 18:00 | O noua etapa INCINSA in La Liga: continua lupta la titlu dintre Barca si Real | Toti ochii pe Haaland, in Dortmund - Hoffenheim, de la 16:30

11:52

Duelul zilei vine din La Liga! Barcelona merge in deplasare la Celta Vigo si incearca sa obtina o noua victorie, care sa o ajute in lupta la titlu.

Catalanii sunt pe locul secund, cu 68 de puncte, la egalitate cu rivala Real Madrid.

In aceasta seara, Barcelona nu se va putea baza pe Busquets, mijlocasul fiind suspendat din cauza cumulului de cartonase galbene.



Clasamentul din La Liga: