După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal l-a suspendat pe Cordea trei meciuri și o lună pe Bergodi.

Florin Prunea: ”Îl eliminau pe Bergodi și primea două etape”

Florin Prunea, fost internațional român, consideră că lui Bergodi trebuia să-i fie arătat cartonașul roșu după ce a izbucnit scandalul la Cluj.

”Era simplu. Era vorba de încadrare. I-a băgat la înjurături, insulte. Ce să zic? Lumea spunea între 6 și 12 luni (n.r. la Bergodi). Nu se dă atât de ușor! La Bergodi a fost o problemă. Eu am spus-o de la început. Arbitrii, dacă erau mai atenți și aveau experiență, îl eliminau pe Bergodi, se ducea la vestiare, primea două etape și era capitolul închis.

Cordea nu înțeleg de ce n-a fost eliminat când l-a înjurat pe Nistor. La sfârșit, de ce l-ai suspendat pe Cordea, unde l-ai încadrat?

În fine, e o lecție pentru toată lumea: arbitri, jucători și antrenori. Dar etapele mi se par puține pentru ce a fost acolo, și la unul și la celălalt. Eu am anticipat verdictul, cam știu cu ce se mănâncă astea. Cei mai șifonați au ieșit arbitrii din tot ce s-a întâmplat în ultimul timp”, a spus Prunea, potrivit DigiSport.

Ce sancțiuni au primit Bergodi și Cordea

”FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.