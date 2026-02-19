Miercuri seară, norvegienii au primit vizita Interului lui Chivu pe ”Aspmyra”, în manșa tur din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League. Bodo/Glimt va avea prima șansă de calificare în primăvara europeană!

Norvegienii exultă după ce au răpus echipa lui Chivu: ”Inter, City și Atletico au asta în comun acum”

”Europa rămâne cu gura căscată după spectacolul lui Bodo/Glimt împotriva lui Inter”, a titrat publicația norvegiană nettavisen.no imediat după fluierul de final al ”centralului”.

Mai mult decât atât, presa din Norvegia a evidențiat și că pe lista marilor puteri învinse de Bodo/Glimt acasă s-a adăugat și Inter, după Manchester City și Atletico Madrid.

”Cele trei cluburi gigantice nu au în comun doar faptul că sunt capabile să câștige Champions League. Acum acum în comun și că toate au pierdut cu Bodo/Glimt în această competiție”, a mai scris sursa menționată anterior.

Sondre Fet a deschis scorul în minutul 20, Esposito a restabilit egalitatea în minutul 30, apoi Jens Hauge (minutul 62), și Kasper Hogh (minutul 64) au adus victoria norvegienilor

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

După meci, Chivu a fost notat cu 5 de publicația TuttoMercatoWeb pentru maniera în care a pregătit confruntarea din Cercul Arctic. Mai mult decât atât, jurnaliștii italieni au remarcat și faptul că fotbaliștii lui Chivu primesc mult prea ușor goluri.

”De ce, în ciuda a cinci schimbări, echipa sa, Inter, abia rezistă? Și de ce primește atât de ușor goluri? Senzația e că, dacă echipa nu accelerează, se chinuie mental să rămână în joc”, a scris TMW.

Manșa retur dintre Inter și Bodo/Glimt va avea loc următoarea săptămână, marți, 24 februarie, de la ora 22:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.