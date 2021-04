BREAKING NEWS! "Mbappe va juca la Real Madrid!" Anuntul momentului dupa ce Perez a vorbit despre atacantul lui PSG 

Kylian Mbappe (22 ani) este unul dintre cei mai doriti jucatori de pe piata transferurilor.

Contractul atacantului francez expira in vara lui 2022, iar pana in prezent nu a semnat prelungirea contractului cu Paris Saint-Germain, desi seicii milionarii au inceput negocierile cu el in urma cu cateva luni.

Florentino Perez a fost invitat in cadrul emisiunii 'El Chiringuito', moderata de Josep Pedrerol si a vorbit si el despre Mbappe si interesul lui Real Madrid pentru el. Insa, ce a atras atentia a fost declaratia prezentatorului.

Pedrerol, care a mai spus pe 7 aprilie ca Mbappe va merge la Real a reafirmat acest lucru in emisiunea de luni seara: "Mbappe va juca la Real Madrid!", a spus spaniolul.

"Merg pe strada cu masca pe fata si aud: 'Adu-l pe Mbappe!' Ce raspuns: 'Stati linistiti...' Adevarul este ca e un jucator foarte bun. Madridul are nevoie de o schimbare. Nu vorbesc de Mbappe. Am castigat multe lucruri, s-au petrecut multe lucruri. Trebuie sa ne miscam, iar la acest lucru lucrez.

Nu am vorbit cu Mbappe...astazi, cel putin. Glumesc. Va pot asigura ca nu am mai vorbit cu el de ceva timp. Stiu doar ce citesc in presa", a spus Perez pentru El Chiringuito.

⚪️"El REAL MADRID NECESITA un CAMBIO"⚪️ FLORENTINO PÉREZ lo tiene claro. En EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/h05NGGwgRM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021