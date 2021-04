"Mbappe va juca la Real Madrid in sezonul viitor!" Un cunoscut jurnalist spaniol arunca bomba

Kylian Mbappe a avut o noua prestatie de vis pentru Paris Saint-Germain in UEFA Champions League.

Atacantul francez de 22 a marcat doua goluri la Munchen impotriva lui Bayern in mansa tur a sferturilor de finala UEFA Champions League. Dupa meci insa, starul lui PSG i-a anuntat pe seici ca vrea sa paraseasca Parc des Princes.

Mbappe mai are contract cu campioana Frantei pana in iunie 2022 si nu ar mai dori sa isi prelungeasca intelegerea, astfel ca in mai putin de un an ar intra in ultimele 6 luni si ar putea semna cu orice club.

Astfel, pentru a nu-l pierde gratis, parizienii sunt dispusi sa il cedeze in vara pentru o suma de aproximativ 150 de milioane de euro, potrivit Le Parisien. Principalele favorite in cursa pentru Mbappe ar fi Real Madrid si Liverpool, iar vedeta lui PSG ar inclina mai degraba spre campioana Spaniei, anunta Deportes Cuatro.

In acest context, jurnalistul spaniol Josep Pedrerol, recunoscut ca un analist extrem de competent al pietei transferurilor, dar si un apropiat al lui Real Madrid, a spus pentru El Chiringuito ca "Mbappe va juca la Real Madrid sezonul viitor".

Conform sursei citate, Real ar dori sa le propuna celor de la PSG un schimb Mbappe-Vincius si eventual sa mai completeze cu o suma de bani.