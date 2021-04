Mbappe, pe modul 'bestie' cu St. Etienne! Meci de infarct pentru PSG! S-au inscris cinci goluri in 17 minute! Cat s-a terminat

Paris Saint-Germain si St. Etienne s-au intalnit in etapa cu numarul 33 din Ligue 1.

Campioana Frantei a fost aproape de inca un dezastru in campionat. Scorul s-a deschis in minutul 78, prin Bouanga, insa Mbappe i-a dat replica imediat, un minut mai tarziu, din pasa lui Herrera.

Acelasi Mbappe a inscris din penalty in minutul 87, insa oaspetii au venit cu o replica prin Hamouma in al doilea minut de prelungiri. Cu Neymar in tribune, suspendat, Icardi a fost eroul lui Pochettino si a adus victoria echipei in al cincilea minut de prelungiri.

Atacantul francez a fost si protagonistul unei faze care a devenit virala, dupa ce a recuperat balonul in propria jumatate, i-a pasat unui coechipier, iar apoi a incercat sa se lanseze in banda stanga, lovindu-si direct un adversar. Mbappe s-a ridicat imediat si si-a continuat cursa.

Mbappé en mode WWE pic.twitter.com/Sgsrh8Gwnf — Jεnko (@JnnkNVTB) April 18, 2021

Cu victoria obtinuta, PSG s-a apropiat la un punct de liderul Lille.