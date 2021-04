BREAKING NEWS | Asa incepe noua era galactica! Mbappe si Haaland la Real! Planul istoric al lui Perez a fost dezvaluit

Florentino Perez a fost reales ca presedinte al lui Real Madrid, urmand a ocupa aceasta functie pana in 2025.

Jurnalistii de la Marca au anuntat proiectul pe care presedintele 'galacticilor' il are pentru urmatorul sau mandat.

Pe langa reconstructia stadionului Santiago Bernabeu care a inceput deja din 2020, Perez isi propune sa intareasca echipa prin cateva transferuri importante. Principalele tinte ale Realului sunt Mbappe si Haaland.

Francezul este prioritatea madrilenilor si pare ca transferul se va realiza in aceasta vara, tinand cont de faptul ca Mbappe nu a acceptat propunerea lui PSG de prelungire a contractului.

El a mai fost aproape de Real Madrid si in 2017, cand ar fi fost hotarat sa plece de la Paris pentru a juca pe Bernabeu de la doar 19 ani. Chiar daca mutarea aceea nu s-a concretizat, 'galacticii' au ramas cu gandul la Mbappe, iar Perez asteapta sa primeasca unda verde pentru a prezenta o oferta oficiala pentru starul lui PSG.

In ceea ce il priveste pe Haaland, situatia este mai dificila, sefii Borussiei Dortmund nedorind sa-l lase sa plece pana in 2022. Chiar daca a fost vazut in Spania, discutand cu oficialii Barcelonei si ai lui Real Madrid, agentul tanarului norvegian, Mino Raiola, a declarat luni, 12 aprilie, ca Haaland nu este transferabil in aceasta vara.

Ramane de vazut ce se va intampla si daca 'galacticii' vor reusi sa faca o oferta pe masura asteptarilor nemtilor, in conditiile in care pe urmele atacantului se mai afla si alte cluburi de top din Europa, printre care se afla Barcelona, Manchester City sau Chelsea.