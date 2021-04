Neymar, aproape de o noua intelegere cu PSG! Pe ce perioada ar putea semna si cum este afectat transferul lui Mbappe

Fotbalistul brazilian se afla la Paris din 2017, atunci cand PSG a platit pentru el 222 de milioane de euro.

Cel mai scump transfer din istoria fotbalului, Neymar este foarte aproape sa semneze un nou contract cu francezii. Fotbalistul, acum in varsta de 29 de ani, ar urma sa joace in capitala Frantei pana la 34 de ani, in cazul in care noua intelgere va fi semnata.

"Neymar vrea sa ramana la PSG. Vede ca echipa se afla in crestere si ii place proiectul", a declarat jurnalistul Fabrizio Romano, la CSB Sports, citand o sursa apropiata a brazilianului. In contractul pregatit de PSG este inclusa o prima speciala pentru castigarea Ligii Campionilor. PSG este finalista editiei trecute de Champions League si va juca in aceasta noapte de la ora 22:00 cu Bayern pentru un loc in semifinale. Meciul va putea fi urmarit in direct pe Telekom Sport 1.

Neymar este cel mai scump transfer din istorie. PSG a platit celor de la Barcelona suma de 222 de milioane de euro in 2017. Brazilianul are 83 de goluri in cele 106 meciuri pe care le-a jucat pana acum pentru formatia din Franta. In Liga Campionilor, Neymar a marcat 20 de goluri pentru PSG.

BREAKING: Neymar is expected to sign with PSG through 2026 according to @FabrizioRomano pic.twitter.com/KDS6TLOToO — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) April 12, 2021

Eventuala prelungire a contractului pentru brazilian poate insemna plecarea lui Mbappe, clubul fiind nevoit sa mai reduca din cheltuieli, chiar daca situatia financiara este una mai buna decat la majoritatea formatiilor din lume, chiar si parizienii resimt criza provocata de pandemia de COVID-19.