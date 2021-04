PSG a pus ochii pe un star de la Liverpool! Ce super jucator vor sa aduca francezii daca Mbappe va pleca in aceasta vara

Mbappe ar putea sa o paraseasca pe PSG in aceasta vara, Real Madrid fiind foarte interesata de francez.

Sefii echipei de la Paris incearca sa se reorienteze, iar in cazul unei plecari a lui Kylian Mbappe sunt cu ochii pe Mohamed Salah, de la Liverpool. Jucatorul egiptean a fost principalul marcator al englezilor in ultimii ani, fiind elementul decisiv in castigarea multor partide din Premier League si Champions League.

Salah s-a alaturat formatiei de pe Anfield in 2017, in urma unui transfer de la AS Roma, iar contractul jucatorului egiptean va expira in vara anului 2023, insa atacantul a starnit interesul multor echipe mari din Europa. Potrivit Telefoot, oficialii lui Paris Saint Germain vor sa prelungeasca intelegerea cu Kylian Mbappe, dar negocierile nu au fost reusite pana acum si se tem ca vor ramane descoperiti in atac.

Leonardo Araujo, directorul sportiv al lui PSG, ar dori sa il aduca pe Salah pe Parc des Princes in cazul in care Mbappe va decide sa plece si se pare ca au existat deja contacte intre anturajul jucatorului egiptean si conducerea parizienilor. In acest sezon din Premier League, Salah a avut 30 de aparitii, a marcat 19 goluri si a contribuit decisiv cu 3 pase de gol.

