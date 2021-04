Conducatorii lui PSG pun presiune pe Mbappe pentru reinnoirea contractului! Care sunt conditiile cheie pentru ca francezul sa ramana la Paris

Contractul lui Mbappe cu PSG va expira la finalul sezonului 2022, iar francezii nu vor sa-l piarda pe fotbalist.

Cu Real Madrid la panda, fiind extrem de interesata de fotbalistul care a umilit recent Barcelona pe Camp Nou, PSG nu lasa garda jos si il preseaza pe Mbappe in negocierile de extinderea contractului care deja se poarta de o perioada destul de lunga de timp. Mundo Deportivo anunta conditiile cele mai importante care trebuiesc indeplinite pentru ca atacantul francez sa fie convins sa accept semnarea unui nou angajament cu echipa din Paris.

Prima este legata de Neymar si contractul acestuia, fiind parte integranta din proiect si o garantie a intentiilor serioasa ale clubului de a fi in top in continuare, iar eventualele viitoare investitii sa fie sustinute de un grup deja format la club. A doua cerinta importanta este legata de durata contractului pe care ar urma sa-l semneze cu PSG, Mbappe dorind mai degraba o perioada mai scurta decat una mai lunga, astfel avand flexibilitate in a-si decide viitorul in functie de alte variabile care se pot intampla in timp.

Iar ultima garantie pe care o vrea jucatorul este legata de proiectul sportiv si planurile de viitor ale echipei, viziunea pe care o au conducatorii pentru club si potentialele urmatoare investitii care sa asigure ca mereu PSG o sa fie un club care sa fie confundat cu cele mai puternice formatii din lume.