BREAKING NEWS | Barca a facut un nou transfer URIAS! Anuntul OFICIAL facut de catalani: pe cine platesc 90 de milioane de euro

Frenkie de Jong este noul jucator al celor de la FC Barcelona! Clubul catalan a anuntat ca a ajuns la un acord cu Ajax pentru transfer, jucatorul urmand sa devina al Barcelonei de la 1 iulie 2019! Barca va plati 75 de milioane de euro, plus alte 11 milioane de euro clauze speciale.

De Jong va semna un contract pe 5 sezoane cu Barcelona! El a fost dorit si de Paris Saint-Germain si Manchester City! Nascut pe 5 mai 1997, De Jong este unul dintre cei mai promitatori jucatori din fotbalul mondial. La doar 21 de ani, el intra in topul celor mai scumpi jucatori din istoria fotbalului. De Jong a fost crescut la academia celor de la Willem, insa a atras imediat atentia celor de la Ajax care l-au adus in 2015.

De Jong a devenit titular cert la Ajax dupa finala Europa League din 2017. El poate juca atat mijlocas defensiv, cat si ofensiv.

