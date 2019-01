Barcelona, Arsenal si Liverpool SE LUPTA pentru un nou pusti-minune al fotbalului! Brazilianul care a dat pe spate cele mai mari cluburi din Europa

14 cluburi il urmaresc pe noul pusti-minune brazilian.

Emerson este fundasul dreapta care a impresionat in sezonul pe care l-a jucat ca integralist la Atletico Mineiro, iar performantele sale l-au propulsat in atentia mariloc cluburi din Europa.

Potrivit Mundo Deportivo, Barcelona este prima in topul echipelor la care poate ajunge noua speranta a fotbalului mondial. Totusi, pe fir au intrat si alte echipe, iar urmatoarele doua favorite la transferul pustiului brazilian sunt Arsenal si Liverpool.

De asemenea, Emerson a starnit si interesul celor de la Borussia Dortmund, Inter Milano, Porto sau Juventus.

Arsenal are nevoie de un fundas dreapta, avand in vedere ca Hector Bellerin va lipsi pentru aproximativ noua luni, dupa accidentarea suferita in meciul cu Chelsea. De asemenea, Liverpool sunt intr-o criza in ceea ce priveste devensiva, cu Joe Gomez si Alexander-Arnold accidentati.

Ramane de vazut unde va ajunge pana la urma Emerson. Tanarul de 20 de ani s-a nascut la Sao Paulo, in Brazilia si, pe langa Atletico Mineiro, evolueaza si la nationala U-20 a tarii sale.