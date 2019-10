SURPRIZA! Nu este Messi, nici Suarez! Cine este cel mai bun jucator al Barcelonei in acest sezon 

Din articol Dezamagit de jocul echipei impotriva celor de la Slavia

Portarul Barcelonei este cel mai in forma jucator al echipei de la inceputul sezonului.

Marc-Andre Ter Stegen (27 ani) a fost omul meciului pentru Barcelona in partida din grupele Champions League, impotriva echipei lui Nicusor Stanciu, Slavia Praga, incheiata 2-1 pentru catalani.

Neamtul este unul dintre cei mai buni portari din Champions League. In meciul cu Slavia, a devenit primul jucator al Barcelonei care a jucat mai mult de 1000 de minute in acest sezon. Ter Stegen a jucat 1080 de minute in toate cele 12 partide din La Liga si trei din Champions League pe care catalanii le-au disputat.

In Champions League, Ter Stegen este jucatorul care a contribuit cel mai mult la pozitia de lider a Barcelonei in grupa F. Neamtul a salvat 14 din cele 16 suturi trimise pe spatiul portii, cu o rata a succesului de 87.5%. In cele trei meciuri pe care Barcelona le-a jucat pana acum in competitie, ter Stegen a incasat doar doua goluri, unul cu Inter si unul cu Slavia si a salvat un penalty in meciul cu Borussia.

Dezamagit de jocul echipei impotriva celor de la Slavia

Dupa meciul cu Slavia, Ter Stegen a fost unul dintre cei mai vehementi jucatori in ceea ce priveste jocul slab pe care Barcelona l-a facut in deplasare.

"Sunt nervos, nu am jucat la nivelul la care am vrut. Bine ca am reusit sa scoatem cele 3 puncte, ceea ce este important, insa trebuie sa discutam unele lucruri, intre noi, nu public. Trebuie sa imbunatatim unele lucruri, mi-ar placea sa vorbesc, in primul rand, cu cei care s-au afla pe teren.

Ne-au egalat fix la prima ocazie din a doua repriza. Nu se poate sa ramana un jucator atat de singur. Sunt lucruri tactice care trebuiesc imbunatatite", a spus Ter Stegen la finalul meciului conform Sport.