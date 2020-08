Bartomeu, facut PRAF de fostul vicepresedinte al Barcelonei: "Este un presedinte opac cu credibilitate nula!" Cum e vazuta numirea lui Koeman

Emili Rousaud, fostul vicepresedinte al Barcelonei a vorbit despre Bartomeu si modul sau defectuos de a conduce care a dus la cea mai mare umilinta din istorie.

Rousaud a lucrat alaturi de Bartomeu pentru 5 ani si a decis sa isi dea demisia alaturi de inca 5 colegi dupa ce cazul 'BarcaGate' a explodat in presa.

Acum, fostul vicepresedinte se gandeste serios sa candideze la presedentia Barcelonei in martie, atunci cand vor avea loc alegerile. Intr-un interviu pentru cotidianul SPORT, Rousaud a vorbit despre managementul defectuos al lui Bartomeu, dar si despre numirea lui Ronald Koeman pe banca tehnica.

"Bartomeu organizeaza totul astfel incat sa nu putem vedea ce se intampla pe interior, fara sa putem interveni, nici sa ne dam cu parerea. Este o persoana opaca in acest sens, deloc transparenta.

Daca e ceva ce nu putem pune la indoiala este faptul ca Barto (n.r Bartomeu) a fost intotdeauna cel care a condus personal departamentul sportiv. De aia am senzatia ca toti cei care au fost numiti acolo au fost ca un paravan.

Cat timp am fost la club am gandit ca el greseste, insa am deschis ochii cu adevarat atunci cand a explodat tema contractelor pe retelele de socializare. Mi-am dat seama ca ne pacaleau. Am creat o comisie pentru controlul contractelor si se dovedeste ca au fost ascunse pentru ca nimeni sa le vada. Am vazut ca a fost ceva intentionat, de aceea am decis sa plec", a spus Rousaud pentru SPORT.

"A fost o lovitura de efect!"

Rousaud a comentat si situatia economica a clubului, dar si sosirea lui Koeman in locul lui Setien pe banca tehnica.

"Sunt ingrijorat de situatia economica, s-a vazut compromisa de deciziile sportive luate de presedinte: transferuri, prelungiri. Am cheltuit sute de milioane in anii astia si modelul sportiv nu a functionat. Avem o masa mare salariala si unii jucatori care au o valoare de piata scazuta. Barcelona este in unul dintre cele mai complicate momente din istoria ei. Daca va continua asa, va trebui ca toti sa o salvam pe Barcelona.

Numirea lui Koeman a fost o lovitura de efect. Sa aduci o legenda a catalanilor pentru a ascunde realitatea. Ii doresc tot norocul din lume si succes, deoarece in urmatoarele luni jucam multe lucruri", a adaugat fostul vicepresedinte.