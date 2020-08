Barcelona a scapat! Catalanii nu vor fi nevoiti sa ii PLATEASCA lui Liverpool in cazul in care Bayern castiga Champions League 

Bayern Munchen este cu un pas in finala Champions League, iar daca trece de Lyon este principala favorita sa castige trofeul.

In ultimele zile s-au scris zvonuri legata de un presupus bonus pe care Liverpool ar trebui sa il primeasca daca fostul capitan, Coutinho ar castiga Champions League alaturi de Bayern. Conform presei, intre Barcelona si Liverpool ar fi existat o clauza in contract conform careia catalanii ar trebui sa plateasca 5 milioane de euro in cazul in care brazilianul va lua marele trofeu.

Cu toate astea, 'Times' asigura ca Liverpool stie ca nu va primi niciun ban de la Barcelona, pe motiv ca respectiva in clauza este mentionat ca Coutinho trebuie sa castige Champions League cu Barcelona, nu cu alta echipa.

Situatia lui Coutinho, care revine la Barcelona la finalul lunii se va decide in functie de Koeman, noul antrenor al catalanilor. In cazul in care olandezul decide sa il pastreze, atunci mijlocasul brazilian va ramane pe Camp Nou.