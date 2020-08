A fost REFUZAT de idolul sau dupa ce a UMILIT-O pe Barcelona! Ce a facut Messi cand Davies i-a cerut tricoul 

Catalanii au fost de nerecunoscut in meciul cu Bayern, iar singurele goluri inscrise in dreptul lor a fost autogolul lui Alaba si golul lui Suarez. Leo Messi a fost unul dintre cei mai afectati jucatori de rezultatul dezastruos, iar asta s-a vazut pe chipul sau si la pauza meciului.

De cealalta parte, pustiul Alphonso Davies a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, chiar in fata idolului sau, Leo Messi. La finalul meciului, canadianul s-a dus la capitanul Barcelonei sa ii ceara tricoul, insa nu l-a primit.

Davies a povestit la finalul meciului din semifinala cu Lyon cum a decurs totul.

"I-am cerut tricoul, dar cred ca era putin suparat si este in regula. Sa speram ca data viitoare", a spus Alphonso Davies cu zambetul pe buze.

