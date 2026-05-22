Fostul atacant din Ghencea a găsit cauza prăbușirii lui Octavian Popescu: „Degeaba joci două meciuri pe sezon”

Considerat în trecut principalul produs de export al roș-albaștrilor, fotbalistul în vârstă de 23 de ani traversează o perioadă dificilă, nereușind să se impună în primul „11”. Potrivit lui Andrei Cristea, actualul antrenor al Concordiei Chiajna, problema nu este lipsa talentului, ci incapacitatea de a menține un ritm ridicat pe parcursul întregului an competițional.

„Aici e problema!”

Cristea a subliniat că fotbalul modern necesită mai mult decât simple sclipiri de moment, iar cluburile din străinătate caută constanță atunci când monitorizează un posibil transfer.

„Aici e problema. Că la nivel de tinere speranțe stăm bine, trecerea asta de la talent către certitudine este colosală. Este o distanță foarte, foarte mare! La început ți se dă încredere, toată lumea te sprijină, în momentul în care confirmi este foarte greu să ai continuitate, pentru că pentru mine continuitate înseamnă valoare. Constanța unui jucător înseamnă că el a ajuns la un nivel pe care îl poți caracteriza drept un nivel ridicat sau mediu. Degeaba joci două meciuri pe sezon extraordinar, scouterii de afară când urmăresc un jucător nu se uită doar la o partidă-două, urmăresc șase luni de zile, poate nouă luni. Sunt mai multe persoane care fac rapoarte, sunt multe discuții”, a transmis tehnicianul în vârstă de 42 de ani, potrivit iAMSport.