Florin Prunea a fost foarte aproape să lucreze într-o funcție administrativă la Dinamo.

Fostul fotbalist care a făcut parte din „Generația de Aur” a refuzat să se alăture echipei din „Ștefan cel Mare”.

Florin Prunea, nemulțumit de oferta lui Dinamo

Alexandru David, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Dinamo în perioada 2016-2019, a dezvăluit că a negociat cu Florin Prunea.

Fostul oficial al „roș-albilor” în perioada când Ionuț Negoiță era patron nu oferea contracte pe termen lung.

David nu a reușit să îl convingă pe fostul portar să vină la Dinamo din cauza unei clauze în contract.

„Eu nu am făcut niciodată contracte pe trei ani, să le dau banii. Când am vrut să-l dau afară pe, Dumnezeu să-l ierte, Dinu «Vamă»​, l-am dat afară. Când am vrut să-l dau afară pe Stanciu, l-am dat afară. Nu am semnat niciodată contracte... Ăsta era motivul pentru care Florin Prunea nu a vrut să vină când eram eu acolo.

Erau contracte, dar au acceptat când au semnat că pot să-i dau afară când vreau eu. Domnul Prunea nu a vrut. N-a vrut. A venit după ce am plecat eu. Foarte bine, eu știam că peste tot pe unde a fost, pe unde s-a certat le-a luat banii. Știam că nu am de unde să-i dau.

Și atunci nu am făcut corect că le-am spus: Băi, nene, nu mă pune să semnez ceva cu tine, să te păcălesc. Și cu jucătorii la fel. Eu nu înțeleg de ce nu vreți să încurajați normalitatea. Ăia îi păcălesc, care le promit”, a spus Alexandru David, conform iAMsport.ro.

Florin Prunea a fost directorul sportiv al lui Dinamo în perioada 2010-2011 și a revenit în stagiunea 2019-2020, după ce Alexandru David a plecat de la echipa din Ștefan cel Mare.