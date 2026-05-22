Cum vor iranienii să ocolească blocajul lui Donald Trump

Naționala de fotbal a Iranului a găsit o soluție pentru a obține vizele necesare participării la Cupa Mondială. Delegația merge într-o țară neutră pentru birocrație și amicale.

Potrivit postului american CBS News, lotul Iranului a călătorit în Turcia. Acolo, pe lângă meciurile de pregătire și antrenamente, jucătorii vor încerca să finalizeze procesul de obținere a vizelor pentru Statele Unite. Cele două țări nu mai au relații diplomatice directe încă din anul 1980, ceea ce îngreunează substanțial demersurile birocratice.

„Încă nu au fost emise vize”, a transmis joi Mehdi Taj, președintele federației iraniene de fotbal. Acesta a menționat că fotbaliștii sunt așteptați să treacă prin procedura de amprentare în Turcia, încercând totuși să evite un drum lung de la Antalya la Ankara.

Tensiuni cu Donald Trump și răspunsul FIFA

Situația a devenit și mai complicată la nivel politic, mai ales după mesajele transmise de președintele american Donald Trump. Deși inițial a părut deschis la ideea participării Iranului, Trump a precizat ulterior pe rețeaua Truth Social că nu crede că este adecvat ca echipa să fie prezentă, invocând motive ce țin de „propria lor viață și siguranță”.

Oficialii iranieni nu au dat însă înapoi în fața acestor afirmații. „Mergem la Cupa Mondială, pentru care ne-am calificat, iar gazda noastră este FIFA, nu domnul Trump sau America”, a spus Mehdi Taj pentru postul de stat IRIB.

La rândul său, președintele forului mondial, Gianni Infantino, a tranșat subiectul la Congresul FIFA de la Vancouver, oferind garanții clare: „confirmând, din prima, pentru cei care vor să spună altceva sau să scrie altceva, că Iranul va participa, desigur, la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, desigur, Iranul va juca în Statele Unite ale Americii”.

Lot extins și ultimele teste

Pentru stagiul din Antalya, selecționerul Amir Ghalenoei a convocat 30 de jucători, dar lista finală va trebui scurtată la 26 de nume înaintea deplasării peste Ocean. Printre cei chemați se află și experimentatul atacant Mehdi Taremi, ajuns la 33 de ani, legitimat acum la Olympiacos.

„Selectarea a 30 de jucători pentru acest cantonament final înaintea Cupei Mondiale a fost cea mai dificilă decizie tehnică din cariera mea de antrenor”, a zis Ghalenoei pentru site-ul federației, adăugând că selecția a fost făcută exclusiv pe criterii tehnice.

În Turcia, echipa speră să joace două amicale, având deja confirmat un test împotriva Gambiei, programat pe 29 mai. Odată ajunși pe teritoriul american, iranienii își vor stabili cartierul general în Tucson, Arizona. Debutul la Mondial va avea loc pe 15 iunie, pe arena SoFi din Los Angeles, contra Noii Zeelande, gruparea asiatică urmând să mai înfrunte Belgia și Egiptul în faza grupelor.

