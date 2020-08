Koeman, prezentat oficial la Barcelona! Primele declaratii ale olandezului pe Camp Nou! Ce spune despre transferul lui Messi: "El este diferit!"

In cadrul conferintei de presa, olandezul a vorbit despre ceea ce isi doreste sa faca pe Camp Nou, despre obiectivele sale si jucatorii pe care si-i doreste la echipa.

"Este o zi fericita pentru mine. Toata lumea stie ca Barca este casa mea, iar posibilitatea de a antrena aceasta echipa este o provocare. Nu este deloc usor pentru ca trebuie sa dai totul, maxim, dar imi place asa.

Cred ca trebuie sa facem schimbari, imaginea de zilele acestea nu este pe placul nimanui. Trebuie sa muncim pentru a ne recastiga prestigiul, pentru a fi in varf, deasupra tuturor.

Nu-mi place sa vorbesc individual despre jucatori. Trebuie sa-i gasesc pe cei mai buni pentru club. Exista jucatori care au o anumita varsta, care pot avea indoieli cu privire la performanta lor, dar trebuie sa-i respectam pe toti si planul nostru tehnic este sa cautam ce este mai bun pentru club. Daca trebuie luate decizii, vor fi luate.

Singurul lucru pe care il pot face este sa obtin rezultate bune. Am un contract pentru urmatorii doi ani. Stiu ca exista alegeri pentru un nou presedinte, dar nu pot face nimic mai mult decat sa lucrez si sa incerc sa castig tot", a spus Koeman.

???? @RonaldKoeman: "Today is a day to be very happy and proud. Everyone knows what Barça means to me. This is my home"

