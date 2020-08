Primul jucator prezentat la Barcelona din era Koeman! Catalanii au prezentat astazi noul jucator care participa la 'reconstructia' clubului 

Barcelona a oficilizat transferul lui Pedri de la Las Palmas

Pedri este primul jucator adus in era antrenorului olandez. Abia instalat pe banca catalanilor, Koeman s-a miscat foarte rapid pe piata transferurilor. Tanarul mijlocas ofensiv a fost adus de la varsta de 17 ani pentru a creste la clubul catalan. Avand in vedere ca este foarte tanar, ramane de vazut daca Koeman se va baza din primele clipe pe serviciile sale sau il va imprumuta pentru a prinde cat mai multe meciuri in picioare.

5 milioane de euro au achitat acestia celor de la Las Palmas.

4 goluri si 7 assist-uri a reusit Pedri in sezonul trecut pentru Las Palmas

7,2 milioane de euro este cota de piata a lui Pedri, conform Transfermarkt.