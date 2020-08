A aparut prima oferta pentru Pique! In ce campionat ar putea ajunge fotbalistul si ce jucatori isi doreste Koeman la Barcelona

Oficialii Barcelonei au anuntat ca vor sa intinereasca echipa inainte de startul urmatorului sezon.

Unul dintre fotbalistii care s-ar putea desparti de club in aceasta vara este Pique, care a fost introdus pe lista jucatorilor care pot pleca oricand.

El a anuntat inca de la finalul partidei cu Bayern, din sferturile de finala ale Champions League, ca este dispus sa plece daca asta inseamna ca Barcelona ar capata un nou ritm de joc.

Acum au inceput sa apara si ofertele pentru el. Primul club interesat de mutarea lui Pique este Fulham, echipa care a promovat in Premier League la finalul sezonului trecut. Englezii isi doresc sa se intareasca pentru a evita retrogradarea.

Daca ar semna cu o echipa din Anglia, Pique ar reveni in campionatul in care a debutat ca senior. El a jucat, in perioada 2004-2008, la Manchester United.

In alta ordine de idei, noul antrenor al Barcelonei, Ronald Koeman, a vorbit despre jucatorii pe care si-i doreste la echipa. Printre altii, olandezul vrea sa-i transfere pe Donny van de Beek (de la Ajax Amsterdam), Memphis Depay (de la Olympique Lyon) si Michael Keane (de la Everton).

Ronald Koeman wants to make the signings of Donny van de Beek, Memphis Depay and Michael Keane his first priority as Barcelona manager. (Source: Ok Diario) pic.twitter.com/W0uVerurUe