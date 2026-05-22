Steaua București jubilează, prin intermediul rețelelor sociale, după ce și-a asigurat promovarea din punct de vedere matematic în Liga Zimbrilor de la handbal masculin.

Steaua București sărbătorește revenirea în Liga Zimbrilor

„Militarii” au reușit să se întoarcă în prima ligă, în ciuda repetatelor depunctări din cauza datoriilor către Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic.

„Steaua se întoarce acolo unde trebuie să fie: în prima ligă. Băieții noștri au câștigat Divizia A fără să piardă niciun meci. Au fost 21 de victorii și un singur rezultat de egalitate pentru echipa pregătită de Ionuț Georgescu.

Roș-albaștrii au muncit, au luptat și au demonstrat etapă de etapă ce înseamnă spiritul Stelei. Un sezon aproape perfect, construit prin ambiție și caracter.

Felicitări întregii echipe, staff-ului și tuturor celor care au fost alături de noi! Ne revedem acolo unde ne este locul: în Liga Zimbrilor!” - a scris Steaua pe pagina de Facebook a clubului militar.

Deși penalizată cu 9 puncte de Federația Română de Handbal, Steaua a reușit astăzi să promoveze direct în prima divizie, Liga Zimbrilor.

„Militarii” s-au impus cu 39-26 în fața lui CSM Oradea, în ultima etapă din play-off, meci disputat la Chiajna.

Incertitudinea planează în jurul Stelei

20 de foști handbaliști steliști au semnat o scrisoare trimisă către ministrul Apărării, Radu Miruță. Ei solicită direct ca secția de handbal a CSA Steaua să nu fie desființată.

„SOS! Nu desființați Secția de Handbal de la Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA” București! Domnului ministru al Apărării Naționale RADU-DINEL MIRUȚĂ. Suntem un grup de performeri ai Clubului Sportiv al Armatei (C.S.A.) „STEAUA” București, foști comandanți, campioni și medaliați olimpici, mondiali și europeni, care am reprezentat cu cinste, onorare și devotament handbalul românesc pe toate continentele.

Acum, aflăm neoficial, că secția cea mai titrată de la CSA Steaua București - cea de handbal masculin - va fi desființată. Îngrijorați de degradarea și amatorismul managerial care a pus stăpânire, de vreo 20 ani, pe cel mai titrat club sportiv al României, ne-am hotărât să tragem un semnal de alarmă pentru a stopa desființarea secției de handbal de la CSA Steaua București” - se arată în scrisoarea trimisă către ministrul Apărării.

Steaua a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și 1977, la handbal masculin și deține recordul absolut de campionate interne cucerite în România: 28!