La clubul din Giulești, Jenny este antrenată de o fostă atletă în proba de triplusalt, Octavia Brosser. Exponentă a unor probe tehnice, triplusalt și lungime, Dossey e atentă la fiecare detaliu într-o 'specialitate' complexă, care necesită mii de repetări, antrenamente în sala de forță, tehnică de nota 10, explozie, detentă și o disciplină de fier.

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"Victoria pe care încă o caut... la un campionat de amploare de seniori, încă sunt under 23 anul acest, am fost la Balcaniada de seniori în 2026, e o diferență mare, dar mă ambiționează și mai mult, e altceva, nu ne jucăm... m-am clasat pe locul 4, am fost la doar trei centimentri de medalie" , a rememorat Jennifer, componentă a clubului Rapid. Din 2027, triplusaltista va deveni senioară și nu va mai intra în concursurile Under 23. Specialistă la triplusalt și săritura în lungime, Jennifer visează să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

La Poveștile Sport.ro, atleta în vârstă de 22 de ani a comentat mai multe poze din cariera sa și a revăzut un clip din arhiva ProTV, din vremea în care era elevă în clasa a treia. Jennifer este legitimată la Rapid. În 2024 a câștigat titlul național Under 23 la triplusalt cu rezultatul de 13,37 metri. Ea și-a dus recordul personal la 13,69 metri.

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Jennifer Dossey spune că e ambițioasă, dar și încăpățânată. Nu se lasă până nu-i iese bine o încercare la groapa cu nisip. Exponentă a unor probe tehnice dificile - triplusalt și săritura în lungime -, atleta de la CS Rapid are visuri mărețe. Spune la Poveștile Sport.ro că vrea să se califice la ediția olimpică de la Los Angeles și că va da ultima picătură de energie pentru a realiza baremul de JO.

"Singurul gând pe care îl am când sunt în aer este "ține, ține, ține, ține, ține picioarele sus, trage cât mai mult,

încordează mușchii și încearcă să nu aterizez că vreau să zbor cât mai mult ca să întind ruleta (n.r.: - asta îmi spun) Asta este ideală", a descris Jennifer momentul când se desprinde de sol și încearcă să prindă cel mai bun rezultat.