Pregătită de Luis Enrique, PSG are planuri importante de transferuri în iarnă.

PSG mai vrea un trofeu al Ligii Campionilor, dar și să triumfe pe plan intern, în Ligue 1 (campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1), iar în iarnă pregătește mai multe transferuri.

Luis Enrique îl vrea, printre alții, pe Zion Suzuki (23 de ani), portarul japonez de la Aston Villa, care era așteptat să semneze cu Paris Saint-Germain încă din vară, însă transferul nu s-a mai realizat și niponul ajungea chiar în Premier League (campionat care se vede, de asemenea, pe VOYO și VOYO Sport 1).

PSG forțează transferul lui Zion Suzuki

Până în vară, Suzuki a impresionat în ultimele două sezoane la Parma (2024-2025 și 2025-2026), în Serie A, iar apoi era dat ca sigur la PSG. Cele două cluburi chiar ajunseseră la un acord, italienii urmând să primească aproximativ 35 de milioane de euro.

Se vorbea inclusiv despre planul lui PSG de a-l împrumuta imediat pe Suzuki la Juventus, însă întreaga afacere a picat în cele din urmă. Aston Villa a intrat pe fir și a luat legătură atât cu Parma, cât și cu Suzuki. Transferul s-a realizat în schimbul unei sume asemănătoare, 30 de milioane de euro.

Zion Suzuki, dorit și în vară de PSG. Până la urmă a ajuns la Aston Villa

PSG nu l-a uitat și îl vrea în continuare, iar Luis Enrique și-l dorește chiar din iarna care vine. Totul, și după evoluțiile lui Suzuki din vară și până acum, evoluând într-un total de 14 meciuri, încasând 19 goluri și închizând definitiv poarta în trei dueluri.

Zion Suzuki (24 de ani, 1.90 m) este născut la Newark (New Jersey, SUA) din tată originar din Ghana și mamă japoneză. Familia sa a decis să se mute în Japonia și a crescut în Urawa (Saitama), fiind junior la Urawa Red Diamonds (2009-2020).

La nivel de seniori a fost sub contract cu Urawa Red Diamonds (2021-2023), Sint-Truiden (2023-2024 / împrumutat), Parma Calcio (2024-2026), PSG (2026-) și Juventus (2026-2027 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori (U15, U16, U17, U18) și Olimpică ale Japoniei (U23), iar pentru repezentativa de seniori a bifat 31 de prezențe, fiind în lot la competițiile EAFF E-1 Football Championship (2022), AFC Asian Cup (2023) și FIFA World Cup (2026).

În palmaresul său se găsesc AFC Champions League (2022), Emperor's Cup (2021), Japanese Super Cup (2022), EAFF E-1 Football Championship (2022), dar și includerea în Japan Pro-Footballers Association Best XI (2023, 2024, 2025) și IFFHS Asian Men's Team of the Year (2024, 2025). Este cotat la 30 de milioane de euro.