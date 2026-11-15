La o zi după eșecul cu România, șeful Federației din Polonia și-a anunțat decizia

"Este o ședință de lucru a Comitetului Executiv, programată de mult timp. Pe ordinea de zi nu figurează o discuție despre viitorul selecționerului, dar pot apărea întrebări sau comentarii. Voi încerca să-i ascult pe toți, însă demiterea și numirea selecționerilor tuturor echipelor naționale rămân în atribuțiile președintelui" , a declarat Cezary Kulesza, pentru TVP Sport.

Mai mulți analiști TV din Polonia au cerut demiterea lui Jan Urban după eșecul contra României, iar Cezary Kulesza, președintele Federației Poloneze de Fotbal, a vorbit în premieră despre acest subiect, la aproape 24 de ore distanță.

După eșecul suferit contra României, Polonia a ratat șansa de a participa la barajul pentru promovarea în Liga A din Nations League. Mai mult, Lewandowski și compania riscă să cadă pe locul 4 și să meargă la barajul de menținere în cazul în care pierd contra Suediei, iar România învinge Bosnia .

Viitorul lui Jan Urban va fi decis, cel mai probabil, după meciul cu Suedia, de marți seară. Selecționerul a preluat naționala Poloniei în iulie 2025 și a ratat calificarea la Cupa Mondială după un eșec în finala barajului chiar contra Suediei (2-3).

"Nu mă pot lăsa condus de emoții. În acest caz, este nevoie de o analiză calmă și rațională. Să lăsăm speculațiile deoparte. Văd aspecte pozitive în munca lui Urban și au apărut câțiva jucători interesanți. (...) Nu am stabilit încă împreună cu selecționerul o dată exactă pentru o întâlnire după meciul cu Suedia. Cu siguranță vom găsi timp să discutăm", a mai spus președintele Federației Poloneze de Fotbal.

Reacția lui Jan Urban după România - Polonia 2-1

La finalul partidei, Jan Urban, selecționerul Poloniei, a analizat cauzele înfrângerii naționalei sale.

Urban a caracterizat reprezentativa României drept o echipă cu voință puternică de a câștiga.

„Știam că avem o echipă mai bună. Prima repriză a fost un meci disputat, cu puține ocazii de gol aproape de poartă. Știam că adversarii noștri vor fi puternici în voința lor. Cu toate acestea, nu am fost mai prejos în ceea ce privește lupta și angajamentul. Terenul a fost dificil, dar a fost la fel pentru ambele echipe.

Am pierdut prea ușor; primul gol a fost o deviere a lui Kiwior. Portarul nu a avut nimic de spus. Comportamentul tinerilor noștri a fost inacceptabil la al doilea gol. Un jucător nu poate sta nemarcat la o fază fixă. Reacția după ce am primit al doilea gol a fost bună.

Mă gândesc la ce arată jucătorii noi, cine a jucat bine în toate meciurile. Mai avem meciul împotriva Suediei și vom avea o analiză completă a grupei de jucători pe care o putem alege pentru calificările Campionatului European. Există nume noi, iar uneori se plătește cu înfrângerea.

În calificările Cupei Mondiale, am avut un grup de jucători care jucau constant pentru cluburile lor și erau într-o formă foarte bună. De atunci, nu am mai avut atât de mulți jucători în acea situație. Știam că la un moment dat trebuie să testăm jucătorii noi, să vedem cum evoluează tinerii noștri.

Oskar a făcut greșeli la debutul său de astăzi, dar a avut și câteva momente bune. A intrat foarte bine, apoi a fost prea încrezător și a pierdut de două ori mingea. A jucat foarte curajos, mergând în față. Cât despre Potulski, a făcut un meci bun. Regula și-a riscat sănătatea pe teren; a luptat și a încercat, dar a fost răsplătit pentru munca sa pe teren cu un gol. Acesta va fi un stimulent care îl va ajuta să progreseze.

Scopul nu era promovarea în Liga A. Am vrut să luptăm pentru locul doi. Nu s-a întâmplat asta, dar cu siguranță vom avea material din partea unor jucători care au șanse să rămână mai mult timp cu echipa noastră în viitorul apropiat”, a declarat Jan Urban, citat de sport.pl.