Campania din Nations League, ediția 2026-2027, se apropie de final. Marți, de la ora 21:45, vom întâlni Bosnia, în deplasare. Și, odată cu acest meci, vom afla dacă vom avea nevoie de baraj sau nu pentru a ne păstra locul în Liga B.

Dar adevărata miză, pentru naționala României, nu e divizia din care va face parte, la viitoarea ediție a Ligii Națiunilor. Momentul cel mai așteptat, în acest final de an, va veni, la Belfast, pe data de 6 decembrie. Pentru că atunci vom afla componența grupei preliminare din care vom face parte, în campania de calificare pentru Euro 2028. Iar aici, spre deosebire de grupa de Nations League, nu mai avem voie să legăm prestațiile catastrofale! Asta dacă vrem să ne păstram șansele de calificare.

România, plasată într-o grupă infernală, potrivit ultimelor simulări

În așteptarea evenimentului de la Belfast, se tot actualizează componența urnelor valorice, în funcție de rezultatele din Nations League. În acest moment, 44 din cele 54 de naționale, care vor aborda preliminariile Euro 2028, și-au „betonat“ locurile în cele cinci urne valorice. Ultimele zece echipe vor afla în ce urne vor fi plasate, după ultima etapă din Nations League.

În ceea ce privește naționala României, emoțiile s-au risipit de mult. Pentru că, după cele patru înfrângeri din septembrie și octombrie, am căzut în urna a 3-a. Și acolo vom fi pe data de 6 decembrie, când ne vom afla adversarele, în tentativa de a ajunge la turneul final continental.

Până atunci însă, cei de la Football Meets Data au efectuat o simulare a tragerii la sorți. Rezultatul? Unul cu ghinion pentru echipa României. Pentru că am fost plasați în grupa F, cu următoarea componență:

*Danemarca

*Bosnia

*România

*Belarus

Din capul locului trebuie spus că doar câștigătoarele celor 12 grupe preliminare și 8 cele mai bune formații de pe locurile 2 vor obține biletele pentru Euro 2028. Ultimele patru locuri vor fi acordate pe ruta barajelor. Aici, nu vom avea însă acces din cauza parcursului nostru din Nations League.

Așadar, potrivit simulării de mai sus, ca să ajungem la Euro 2028, trebuie să depășim fie Danemarca, fie Bosnia, în lupta pentru primele două poziții. Pentru că, în mod evident, Belarus nu va conta, în această ecuație.

Problema e că Danemarca tocmai a surclasat Portugalia pe terenul acesteia, scor 4-1! Iar Bosnia e naționala care ne-a învins, în ultimele trei confruntări directe.

Putem avea și o grupă accesibilă

Desigur, simularea Football Meets Data nu înseamnă decât un joc. Și, inclusiv din urna a 3-a valorică, naționala României poate avea o grupă accesibilă, în preliminariile Euro 2028. Iată două variante foarte bune, la cum arată componența urnelor, în momentul de față:

*Grecia, Kosovo, România, San Marino, Gibraltar

*Belgia, Elveția, România, Letonia, Andorra

În preliminariile Euro 2028, vor fi grupe de câte patru și cinci naționale. Partidele se vor juca, după următorul program, în 2027:

*Prima etapă: 26/27 martie

*Etapa a 2-a: 29/30 martie

*Etapa a 3-a: 11/12 iunie

*Etapa a 4-a: 14/15 iunie

*Etapa a 5-a: 23/25 septembrie

*Etapa a 6-a: 26/28 septembrie

*Etapa a 7-a: 30 septembrie / 2 octombrie

*Etapa a 8-a: 3/5 octombrie

*Etapa a 9-a: 11/13 noiembrie

*Etapa a 10-a: 14/16 noiembrie