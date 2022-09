Clubul lucrează din greu la o înțelegere pentru fundașul stânga al lui Chelsea, Marcos Alonso, și ar putea ajunge la o înțelegere în orele următoare, iar Pierre-Emerick Aubameyang ar putea merge în cealaltă direcție.

Ar putea veni un alt fundaș lateral din Londra și în ultima zi de transferuri, deoarece Barcelona este în discuții cu Arsenal pentru tranfserul lui Hector Bellerin.

Fundașul dreapta spaniol a fost anterior o țintă pentru Barcelona, ​​dar mutarea nu s-a materializat niciodată, cu toate acestea, lucrurile s-ar putea întâmpla pentru ambele părți acum.

Bellerin este la margini la marginea prăpastiei la Arsenal, după ce a petrecut sezonul trecut sub formă de împrumut la Real Betis și nu a jucat la clubul său „mamă” în acest sezon, șansele de a mai continua în tricoul „tunarilor” sunt aproape zero.

Hector Bellerin va semna cu FC Barcelona pentru un singur an, până în iunie 2023, insă fără opțiunea de prelungire pe încă unul, așa cum a anunțat jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

