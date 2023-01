A doua plecare de la FC Barcelona din această iarnă! Jucătorul urmează să semneze cu noul club

Catalanii nu pot transfera niciun jucător din cauza Fair Play-ului Financiar din LaLiga, astfel că încearcă să renunțe la câțiva fotbaliști din lot. Prima plecare din această iarnă a fost Memphis Depay, care s-a transferat la Atletico Madrid în schimbul a 3 milioane de euro.

Acum, Barcelona se mai pregătește de o plecare, un jucător care a fost transferat în această vară, din postura de fotbalist liber de contract. Este vorba de Hector Bellerin (27 ani), fundașul urmând să ajungă la o înțelegere cu Sporting Lisabona, după cum a confirmat Fabrizio Romano.

„Hector Bellerin urmează să semneze ca jucător al lui Sporting, condițiile au fost aprobate. Barcelona și Sporting vor verifica toate contractele în cursul zilei de azi, ultimul pas din realizarea mutării”, a scris jurnalistul italian.

Hector Bellerín, set to sign as Sporting player as expected — all conditions are agreed. ???????????? #DeadlineDay

Barcelona and Sporting will check all the contracts later today, it’s final step to get it done. pic.twitter.com/iZk3wX95h7