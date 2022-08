Sergino Dest (21 de ani) ar urma să plece la AC Milan în ultima zi a perioadei de transferuri, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Olandezul cu cetățenie americană va juca sub formă de împrumut la Milan, anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter. Campioana Italiei va avea o opțiune de cumpărare definitivă pentru 20 de milioane de euro.

Sergiño Dest to AC Milan, here we go and confirmed! Full agreement, loan with buy option around €20m not mandatory. Dest will sign until June 2027, one year loan plus potential four year deal. ????????⚫️ #ACMilan

Dest will fly to Milano on Wednesday morning to sign contracts. pic.twitter.com/WA8woDWEg2