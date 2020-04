Barcelona si Manchester City pregatesc schimbul verii! Cele doua cluburi sunt in negocieri avansate pentru un schimb de tricouri colosal

Barcelona si Manchester City se afla in negocieri avansate pentru un schimb de jucatori.

Barcelona si Manchester City pot produce schimbul verii. Catalanii vor sa scape de Nelson Semedo in timp ce City vrea sa scape de Joao Cancelo, potrivit Sport.es. Negocierile dintre cele doua parti au inceput, iar sursa citata scrie ca echipa pregatita de Guardiola e pregatita sa ofere si o suma de bani in schimbul lui Semedo.

Acum cateva saptamani, oficialii clubului de pe Camp Nou i-au transmis agentului lui Semedo, Jorge Mendes, ca ii dau permisiunea sa negocieze plecarea fundasului. Suma pe care Barcelona o vrea in schimbul lui Semedo se ridica la 45 de milioane de euro, insa oficialii clubului sunt deschisi si la un schimb de jucatori.

Nelson Semedo mai are contract cu Barcelona pana in 2022 insa negocierile pentru o noua intelegere au intrat in impas din cauza pandemiei de coronavirus. Cancelo a ajuns la Manchester City tot in urma unui schimb. Juventus l-a cedat la City, iar la campioana Italiei a ajuns Danilo.