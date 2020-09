ANUNT OFICIAL! Nelson Semedo a plecat de la Barcelona la Wolverhampton! Clubul britanic isi completeaza colonia de portughezi

UPDATE: Barcelona a oficializat plecarea lui Nelson Semedo la Wolves.

El a postat un mesaj de ramas bun Barcelonei inainte de a se oficializa transferul sau la Wolves in Premier League. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Semedo s-a transferat definitiv in campionatul britanic contra sumei de 35 de milioane de euro. Wolverhampton cauta un inlocuitor pe postul de fundas dreapta, dupa ce Matt Doherty a fost vandut la Tottenham.

Semedo a confirmat faptul ca pleaca de pe Camp Nou dupa ce a postat pe Instagram un mesaj de ramas bun.

"Multumesc foarte mult Barcelonei pentru ca mi-a oferit sansa sa imi indeplinesc visul de a purta acest tricou, de a juca pe Camp Nou, de a invata si de a se bucura alaturi de cei mai buni din lume. Multumesc ca m-ati ajutat ajutat sa cresc ca persoana si ca jucator. Au fost trei ani minunati pe care nu ii voi uita niciodata. Multumesc colegilor, personalului, fanilor si tuturor oamenilor care m-au ajutat de cand am ajuns si pana astazi. Va doresc mult noroc.

Vesnice multumiri. Traiasca Barca!", a fost mesajul lui Semedo.

Semedo s-a transferat la Barcelona in 2017 de la Benfica. In total el a jucat 124 de partide pentru clubul catalan, a marcat 2 goluri si a oferit 11 pase decisive. Sezonul trecut portughezul a fost titular constant si a jucat 32 de meciuri pentru catalani in La Liga.

