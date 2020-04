ANUNT SOC! Barcelona poate vinde drepturile pentru numele Camp Nou catre o companie de CANABIS! Myke Tyson este proprietarul

Barcelona a anuntat ca vinde drepturile pentru numele stadionului pentru o strangere de fonduri.

Alki David, CEO-ul companiei de canabis al lui Myke Tyson, a afirmat ca sunt dispusi sa faca eforturi pentru a cumpara drepturile de folosire pentru numele stadionului Barcelonei.

Campionii din Spania vand drepturile pentru numele Camp Nou in sezonul 2020-2021 pentru a finanta proiecte de cercetare si lupta la nivel mondial impotriva pandemiei de coronavirus.

Swissx este compania de canabis detinuta de Myke Tyson care vrea sa cumpere aceste drepturi, susinand ca ar fi o idee grozava. "Este ceva ce am cautat in mod special si mi se pare o idee grozava. Compania noastra este una de canabis, iar Spania are o lunga traditie in Uniunea Europeana ca fiind lider in ceea ce priveste legalizarea, asa ca totul mi se pare natural.", a declarat Alkin David pentru BBC.

Totusi, ESPN sustine ca Barcelona nu a primit pana acum nici un contact de la Swissx sau de la orice alta companie interesata. David a spus ca aceste informatii nu sunt adevarate si ca Barca "doar testeaza apele pentru a vedea cum va fi primita o companie pentru cultivarea canabisului."

Barcelona a spus ca este deschisa pentru oferte de la oricine, doar ca trebuie sa fie companii sau marci serioase. Unii dintre angajatii clubului cred ca Barca ar trebui sa isi urmareasca propriile scopuri si nu sa ajute pe altii.