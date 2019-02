BARCELONA - REAL MADRID | Totul depinde doar de Messi! Anuntul facut de catalani inainte de El Clasico din Cupa

Mansa tur a seminalelor Cupei Spaniei are loc miercuri seara, de la ora 22.00.

Leo Messi este intr-o forma excelenta la Barcelona - a marcat in fiecare din ultimele 9 partide si este primul jucator din cele mai tari 5 campionate ale Europei care trece de pragul celor 20 de goluri in acest sezon! Desi a fost integralist la partida cu Valencia, Messi s-a resimtit dupa partida si a petrecut ultimele zile la recuperare.

Astfel, prezenta lui Messi in El Clasico de miercuri seara este cu semn de intrebare! Conform celor de la Mundo Deportivo, chiar Messi este cel care va decide daca va intra pe teren cu Real Madrid!

Jurnalistii catalanii precizeaza ca Messi isi doreste mult sa fie pe teren la duelul cu marea rivala, mai ales avand in vedere ca a ratat primul meci direct din acest sezon tot din cauza unei accidentari. Staff-ul medical al Barcelonei ii va analiza situatia cu cateva ore inainte de partida iar Messi va decide daca isi asuma riscul sa intre pe teren. In cazul in care sansele unei accidentari care sa puna in pericol prezenta pe teren in finalul sezonului si in UEFA Champions League sunt prea mari, Messi nu va juca miercuri seara.

Atat Leo Messi, cat si Ousmane Dembele au luat parte la antrenamentul de marti dupa-amiaza al Barcelonei.