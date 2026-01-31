Sorana Cîrstea a aterizat în Transilvania pentru a-și consuma ultima apariție oficială în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Incertă referitor la intenția de joc în turneul de același calibru de la Iași, programat în vară, Sorana Cîrstea a admis că aceasta ar putea fi ultima competiție WTA pe care o joacă în România.

Sorana Cîrstea vrea o retragere ideală: să încheie Transylvania Open 2026 cu trofeul în brațe

„Știu că voi avea lacrimi în ochi, însă vor fi lacrimi de bucurie. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce mi-a oferit acest sport.



Îmi doresc să câștig, acesta ar fi idealul. Ar încununa cariera frumoasă și longevivă pe care am avut-o,” a declarat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Amintindu-și de faimoasa îmbrățișare pe care fanii tenisului au putut să o vadă între Simona Halep și Sorana Cîrstea, anul trecut, când fostul număr 1 WTA s-a retras din tenis, Sorana Cîrstea a adăugat:



„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a precizat Sorana Cîrstea.

