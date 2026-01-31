EXCLUSIV „Vreau să câștig trofeul” Sorana Cîrstea a vorbit despre Simona Halep înainte de ultima participare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultima participare a Soranei Cîrstea la Transylvania Open poate fi urmărită exclusiv la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea a aterizat în Transilvania pentru a-și consuma ultima apariție oficială în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Incertă referitor la intenția de joc în turneul de același calibru de la Iași, programat în vară, Sorana Cîrstea a admis că aceasta ar putea fi ultima competiție WTA pe care o joacă în România.

Sorana Cîrstea vrea o retragere ideală: să încheie Transylvania Open 2026 cu trofeul în brațe

„Știu că voi avea lacrimi în ochi, însă vor fi lacrimi de bucurie. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce mi-a oferit acest sport.

Îmi doresc să câștig, acesta ar fi idealul. Ar încununa cariera frumoasă și longevivă pe care am avut-o,” a declarat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Amintindu-și de faimoasa îmbrățișare pe care fanii tenisului au putut să o vadă între Simona Halep și Sorana Cîrstea, anul trecut, când fostul număr 1 WTA s-a retras din tenis, Sorana Cîrstea a adăugat:

„Normal că m-a afectat retragerea Simonei, am copilărit împreună, ne știm de la 7-8 ani. Am simțit că o parte din mine s-a retras,” a precizat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, traseu complicat la Transylvania Open 2026

La aproape 36 de ani, Sorana Cîrstea va începe actuala ediție a Openului Transilvaniei după un tur secund jucat la Melbourne, în care a luptat de la egal la egal cu un alt fost număr unu mondial, Naomi Osaka.

În runda inaugurală, Sorana Cîrstea se va duela cu Rakhimova Kamilla, care a renunțat recent la cetățenia rusă pentru a reprezenta Uzbekistanul.

În optimi, Cîrstea ar putea avea un meci mai ușor, cu Veronika Erjavec ori jucătoare venită din calificări, urmând ca, din sferturile de finală, „focul” să înceapă să ardă mai puternic.

Karolina Pliskova ori Anastasia Potapova - câștigătoare în 2024, respectiv în 2025 - ar putea fi numele de înfruntat de Sorana Cîrstea, în faza ultimelor opt, iar Jaqueline Cristian ar putea să fie oponenta Soranei Cîrstea, în semifinale.

Dacă ar ajunge în finala Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea s-ar duela, în cel mai probabil caz, cu Emma Răducanu ori Anna Bondar.

