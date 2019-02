Peste REAL SI BARCELONA?! :) Sumudica vrea si el in Liga! Ce declaratie a dat dupa ultimul meci

Al Shabab are cea mai buna aparare din campionatul saudit. Sumudica e mandru de defensiva condusa de Gaman.

Shabab s-a incurcat acasa, cu Al Raed, dar Sumudica nu s-a suparat pe jucatorii sai, care sunt neinvinsi in campionat de 8 meciuri.

"Avem cea mai buna aparare. Si la nivel european daca ne uitam, sunt putine echipe cu astfel de numere. Poate doar PSG! Acum avem o aparare organizata, toata lumea respecta asta", a spus Sumudica la finalul meciului.

Al Shabab are 12 goluri primite in 18 meciuri. E cea mai buna aparare din liga!

Antrenorul roman le-a spus fanilor sa-si sustina echipa in continuare si sa lase comentariile pe Twitter. Obiectivul lui Sumudica: cel putin locul 4 in acest sezon. Vrea sa se lupte in Liga Campionilor Asiei la anul!

"Sa fie alaturi de noi mai mult si sa calmeze putin tonul din comentarii", le-a cerut Sumudica suporterilor.