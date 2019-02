Solari nu s-a putut stapani! "Este cel putin curios ca se intampla asta" Antrenorul Realului ridica un semn de intrebare inainte de duelul cu Barcelona din Copa del Rey

Santiago Solari are o nemultumire care-l pune pe ganduri inainte de semifinala cu Barca din Copa del Rey.

Antrenorul argentinian a vorbit despre felul in care au fost programate cele doua manse ale semifinalei Real Madrid - Barcelona din Copa del Rey.

Ambele manse incep la ora 22:00, iar aceasta programare i-ar avantaja pe catalani. Barcelona are, conform acestui program, o zi de odihna in plus, atat in ceea ce priveste turul, cat si returul.

"Calendarul este cel putin curios. Insa nu-l facem noi, La Liga raspunde de el. Noi trebuie sa mergem sa jucam", a spus Solari la conferinta de presa dinaintea El Clasico din Cupa.

Real Madrid si Barcelona se vor intalni miercuri, de la ora 22:00 in turul semifinalelor Copa del Rey.