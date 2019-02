Real Madrid, nemultumita inainte de duelul cu Barcelona! Madrilenii se simt dezavantajati! Care este motivul supararii!

Barcelona si Real Madrid se intalnesc in semifinalele Cupei Spaniei.

Cele doua mari rivale din Spania se vor intalni in semifinalele Cupei, iar miercuri, de la ora 22:00, se va disputa partida tur. Oficialii lui Real Madrid sunt nemultumiti de modul in care au fost programate meciurile din perioada urmatoare, catalanii avand mai mult timp de odihna.

Real Madrid a incheiat meciul de duminica, cu Deportivo Alaves, in jurul orei 23:30, la aproximativ 26 de ore distanta de momentul in care Barcelona a terminat meciul cu Valencia, de sambata.

Un lucru similar se va intampla si peste trei saptamani, inainte de meciul retur de pe Santiago Bernabeu. Catalanii vor juca in deplasare cu Sevilla, sambata, in timp ce madrilenii vor avea meci duminica, la Levante. In urma acestei programari, Barcelona va avea 28 de ore in plus pentru refacere.

Relatiile dintre conducerea clubului madrilen si presedintele Ligii, Javier Tebas, nu sunt cele mai bune, iar acest subiect face ca ele sa devina tot mai tensionate. Oficialii lui Real Madrid vor ca ambele echipe sa isi dispute meciurie de campionat sambata, 23 februarie, si vor face o cerere in acest sens.