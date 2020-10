Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Ziua in care fotbalul are un singur nume: EL CLASICO, cel mai asteptat MECI al PLANETEI! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna derby-ul dintre Barcelona si Real Madrid pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UPDATE 10:15: Ronald Koeman ar putea alinia la startul partidei cu Real Madrid o echipa care valoreaza 530 de milioane de euro, in timp ce primul '11' al lui Zidane ar putea fi unul cotat la 479 de milioane de euro.

Cum arata echipele probabile:

Este momentul celui mai important meci al anului. De la ora 17:00 se disputa a 245-a intalnire dintre Barcelona si Real Madrid. Prima confruntare dintre cele doua echipe a avut loc in urma cu 118 ani.

In La Liga, pana acum, au avut loc 181 de partide directe, madrilenii avand 73 de victorii, cu una mai mult decat Barcelona. Alte 36 de partide s-au incheiat la egalitate.

In acest sezon al campionatului, echipele nu sunt in cea mai buna forma. Catalanii sunt macinati de problemele interne, avand doar doua victorii dupa primele 4 etape, iar "galacticii" se confrunta cu absente importante in lot care i-au facut sa piarda ultimele doua meciuri, unul in La Liga si unul din Champions League.

Aceste esecuri au slabit increderea sefilor lui Real Madrid in antrenorul Zinedine Zidane, a carui continuitate pe banca tehnica depinde de un rezultat pozitiv in derby-ul din aceasta dupa-amiaza.

Printre jucatorii care nu vor evolua in 'El Clasico', se numara Eden Hazard, Martin Odegaard, Alvaro Odriozola si Dani Carvajal din tabara lui Zinedine Zidane, respectiv Marc-Andre ter Stegen, Samuel Umtiti, Jordi Alba si Matheus Fernandes din echipa lui Ronald Koeman.

Meciul dintre Barcelona si Real Madrid este programat de la ora 17:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.