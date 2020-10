CAZ SOCANT in Spania! Un jurnalist i-a adresat injurii RASISTE lui Ansu FATI! Barcelona il da in judecata!

Un episod absolut socant s-a petrecut la finalul meciului pe care Barcelona l-a castigat contra lui Ferencvaros in prima etapa a fazei grupelor din UEFA Champions League.

Un jurnalist de la cotidianul spaniol ABC, pe numele sau Salvador Sostres, a scris despre Ansu Fati dupa meciul castigat de catalani cu scorul de 5-1 ca: "Atunci cand alearga parca are ceva de o gazela sau un vanzator ambulant foarte tanar si negru pe care imediat il vezi alergand pe Paseo de Gracia atunci cand cineva striga "Apa, apa" pentru a anunta sosirea politiei".

Aceste comentarii ale jurnalistului au scandalizat pe toata lumea de la Barcelona. Antoine Griezmann i-a luat apararea colegului sau intr-o postare pe Twitter, in care a condamnat acest tip de manifestare: "Ansu este un baiat exceptional care merita respectul tuturor. Nu rasismului!"

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Mai mult decat atat, oficialii clubului de pe Camp Nou sunt hotarati sa il dea in judecata pe respectivul jurnalist, chiar daca acesta si-a prezentat public scuzele, la cererea conducerii ziarului. Acesta a declarat ca: "Unele expresii au fost catalogate in context rasist. Nu a fost absolut deloc in intentia sau opinia mea. Regret profund neintelegerea creata si vreau sa-mi cer iertare celor pe care astfel i-am ofensat".

Se pare insa ca scuzele acestuia nu i-au induplecat pe conducatorii Barcei, care nu pot fi convinsi sub nicio forma sa renunte la acest caz.

Ansu Fati a marcat al doilea gol al Barcelonei in victoria 5-1 cu Ferencvaros, devenind primul fotbalist din istorie cu doua reusite in cea mai importanta competitie europeana inter cluburi la varsta de 17 ani.